Bandecchi, mai lasciata l'auto vicino al posto disabili

Risponde su Facebook ("mi hanno sabotato Instagram, forse qualcuno stanco della nostra popolarità") il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, dopo le immagini nelle quali si vede l'auto sulla quale ha raggiunto Perugia, per presentare il candidato sindaco di Alternativa popolare, in parte su uno stallo attiguo a un parcheggio per disabili. Lo fa sottolineando che con l'auto è sempre rimasto un collaboratore, pronto a spostarla.

"Vorrei intanto sottolineare - afferma Bandecchi - che noi avevamo i permessi per entrare all'interno di Perugia e del centro. Nessuno di noi ha parcheggiato la macchina dove stava. O meglio, un inserviente, un addetto alla sicurezza l'ha rilevata.

Noi siamo scesi in piazza e non posso averla parcheggiata io lì.

Chi ha lasciato l'auto davanti ad un garage che non viene aperto da tempo, si è poi fermato lì a controllarla: sì aveva due ruote su quelle strisce gialle, ma c'era anche sempre una persona 'di guardia' che l'avrebbe spostata in qualunque istante. Non si fa, ma l'auto non era da 'sola', c'era uno che stava aspettando".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA