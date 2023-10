Vivo a colori 'dona una coperta per le donne arcobaleno'

Eventi in varie località dell'Umbria sono stati organizzati dall'associazione Vivo a colori, con il progetto "Dona una coperta per le donne arcobaleno" a tutela psicologica e familiare delle donne colpite da tumore al seno in occasione del mese rosa della prevenzione.

Le iniziative sono state presentate nella sede della Provincia di Perugia da Claudia Maggiurana e dai rappresentati dei Comuni coinvolti, Corciano, Assisi, Deruta e Marsciano.

Protagoniste principali degli eventi saranno le 614 coperte realizzate e donate da oltre cento cucitrici di tutta Italia. Il ricavato delle iniziative, tutte all'insegna della solidarietà, permetterà di acquistare il materiale necessario al macchinario Ominia, tatuatore medicale necessario per la ricostruzione non chirurgica del seno. L'apparecchiatura è stata donata alla breast unit del Santa Maria della Misericordia da Vivo a colori, che si impegna anche per garantirne il funzionamento nel tempo.

Tra gli eventi principali del ricco programma, sabato 14 ottobre alle 10,30 c'è l'inaugurazione del consultorio di Vivo a colori a Spina di Marsciano. Il giorno seguente, dalle 10 nel cuore del borgo, sarà possibile ammirare un'installazione di circa 600 coperte, tutte fatte a mano. L'esposizione si terrà anche ad Assisi domenica 22 ed il 28 a Corciano, dove è in programma una tavola rotonda sull'importanza dello screening di base ed avanzato per la prevenzione dei tumori alla mammella.

Il 29 in piazza dei Consoli a Deruta, dalle 15.30, sfilata tra le coperte con "le signore farfalle e arcobaleno che si mettono in gioco, supportate anche da particolari manufatti delle varie scuole di ceramica derutesi".

Sostengono le varie iniziative anche l'Assemblea legislativa della Regione Umbria e la Provincia di Perugia.



