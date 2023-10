Tesei, Europa sia flessibile sulle politiche di coesione

"In momenti complicati come quelli che stiamo gestendo abbiamo bisogno di flessibilità da parte dell'Europa per mettere a terra le politiche di coesione sulle quali le Regioni e le città fanno molto affidamento e per questo dobbiamo avere il modo di poterle costruire insieme perché abbiano un impatto positivo sulle nostre comunità": lo ha detto la presidente dell'Umbria, Donatella Tesei, incontrando la stampa a margine dell'apertura della Settimana europea delle regioni e delle città che ha preso il via a Bruxelles.

In merito quindi alla vocazione sempre più regionale che le politiche di coesione dovrebbero avere, argomento di cui si è parlato nei vari interventi all'interno dell'emiciclo del Parlamento europeo, Tesei ha poi affermato che "le politiche di coesione sono importanti anche per risolvere alcuni problemi che questi giorni a Bruxelles sono oggetto di discussione, come la denatalità e l'invecchiamento della popolazione". "Con la nostra regione che su questi temi è molto sensibile visto che con la Liguria è quella che ha il tasso di anzianità tra i più alti d'Italia" ha aggiunto.

"In Umbria il buon vivere è determinante ma la nostra regione sconta il problema della denatalità" ha sottolineato la presidente umbra. "Come regione - ha proseguito - stiamo mettendo in campo moltissime misure per sostenere le famiglie e la conciliazione tra vita lavorativa e famiglia e lo facciamo con risorse importanti mai impiegate prima".

L'apertura della Commissione europea sul tema della questione demografica, con un focus previsto nel prossimo ciclo delle politiche di coesione, è vista dalla presidente Tesei in maniera positiva. "Questo - ha detto - non deve essere solo un auspicio ma un impegno concreto perché non è solo l'Italia che invecchia ma l'Europa intera".

Al centro di tutto, per Tesei, c'è quindi "lo sviluppo economico e la possibilità di dare ai nostri giovani un futuro nella nostra regione, con politiche per farli venire a lavorare e vivere in Umbria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA