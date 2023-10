Ripreso il traffico verso nord sul tratto umbro dell'A1

E' stata completamente riaperta l'autostrada A1 nel tratto compreso tra i caselli di Fabro e Chiusi, in direzione nord, dopo le code legate a un tamponamento fra due mezzi pesanti, in seguito al quale uno dei due conducenti, incastrato fra le lamiere del veicolo e liberato dopo diversi minuti di lavoro da parte dei soccorritori, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 414. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale di Orvieto e gli addetti di Autostrade. In seguito all'incidente, la viabilità è stata inizialmente ristretta ad una sola corsia di marcia e si sono formate code di diversi chilometri. Poi la riapertura completa con il graduale ritorno alla normalità.



