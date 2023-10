L'Umbria protagonista della Settimana europea delle regioni

Anche l'Umbria è protagonista a Bruxelles per la 21/a edizione della "Settimana europea delle regioni e delle città", che ha preso il via oggi per terminare giovedì 12 ottobre.

L'apertura ufficiale, alla presenza anche della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, si è tenuta nell'emiciclo del Parlamento europeo con gli interventi, tra gli altri, di Pina Picierno, vice presidente del Parlamento europeo, della commissaria europea per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira e del presidente del Comitato europeo delle regioni Vasco Alves Cordeiro. È stato sottolineato come la dimensione locale e regionale sia da prendere in maggiore considerazione nelle politiche europee, con città e regioni viste, soprattutto dai cittadini, come "risposte" alle diverse problematiche.

Gli eventi che riguardano l'Umbria - co-organizzati dalla Regione insieme alla sede di Bruxelles - sono tre, tra i diversi workshop che si svolgeranno in questi giorni sugli argomenti considerati più urgenti e relativi alle regioni e alle città, alla politica di coesione dell'Ue e al piano di ripresa europeo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA