Lega, da Bandecchi mancanza di rispetto verso i disabili

"Bandecchi continua a dimostrare mancanza di rispetto verso le persone con disabilità": a intervenire con una nota congiunta sono i segretari della Lega Perugia e Terni, Luca Merli e Devid Maggiora, a nome delle sezioni cittadine. "Dopo il video social nel quale Bandecchi si esibiva imitando persone con disturbo del linguaggio, duramente criticato anche dalle associazioni del settore - sostengono - il sindaco di Terni in veste di segretario nazionale di Alternativa popolare, si è recato a Perugia per presentare il candidato a sindaco, parcheggiando l'auto in uno spazio adiacente allo stallo creato per garantire l'accessibilità e la mobilità di coloro che hanno bisogno di supporto per la deambulazione".

"L'occupazione di tali spazi da parte di chi non ne ha diritto - affermano Merli e Maggiora in una nota -, oltre ad essere punito dal codice della strada con una multa fino a 660 euro e la decurtazione fino a 6 punti sulla patente di guida, rappresenta una mancanza di rispetto verso i cittadini che realmente ne beneficiano, soprattutto se a non osservare le leggi vigenti e i diritti dei più fragili sono i rappresentanti delle istituzioni che dovrebbero dare il buon esempio. La zebratura, infatti, rappresenta uno spazio indispensabile alla persona con disabilità per consentirgli di salire e scendere agevolmente dall'autovettura e quindi, secondo il codice della strada, fa parte del parcheggio disabili e per questo deve essere lasciato sempre libero. Chiediamo a Bandecchi di prendere atto dell'errore commesso e di offrire le scuse pubbliche non solo alle persone con disabilità, ma a tutta la comunità di Perugia, oltre a quella di Terni che dovrebbe rappresentare. Ci auguriamo che quest'incidente - concludono Merli e Maggiora - serva da spunto per una maggiore sensibilizzazione sull'importanza dell'accessibilità per tutti".



