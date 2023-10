Bori, giornata firme salario minimo è stata bella giornata

"Una bella giornata di festa e mobilitazione, dove tutta l'Umbria si è ritrovata per un Paese più giusto e dove i lavoratori possano finalmente contare su dignità del lavoro e maggiore sicurezza. Quella di ieri, inoltre, è stata una importante giornata di rivendicazione e democrazia dall'alta valenza politica, che ha visto in piazza per lo stesso obiettivo tutte le forze alternative ad una destra, che si è fermata ad una melina politica indegna su un tema così importante": lo afferma il consigliere regionale del Pd Tommaso Bori, segretario regionale del partito, dopo la giornata dedicata alle firme per il salario minimo.

Bori sottolinea come quella di ieri "sia stata una delle tappe e delle mobilitazioni, anche regionali, per costruire l'alternativa alle destre che governano anche la nostra Regione".



