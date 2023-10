Melasecche, si concludono importanti cantieri stradali

"Sarà riaperta già da domani pomeriggio la rampa che consente l'uscita in direzione Perugia-Cesena per il traffico proveniente da Terni, mentre da mercoledì verrà riaperto il collegamento viario per il traffico proveniente da Terni, Perugia e Orte con la strada Marattana in direzione sud, al servizio anche del polo industriale e delle Acciaierie": è quanto rende noto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Melasecche, esprimendo soddisfazione per il completamento dei due cantieri nell'ambito dell'opera di manutenzione programmata della strada statale 675 "Umbro Laziale" (direttrice Terni-Orte), che è stato comunicato alla Regione da Anas. "Si tratta di due cantieri importanti, in seguito al cui completamento possono riprendere i flussi normali di traffico e ringrazio pertanto Anas e le imprese impegnate" ha aggiunto.

"Dopo il reperimento del giunto speciale, il precedente montato 30 anni fa e fabbricato in Francia, cui l'impresa è stata costretta a rivolgersi, contrattempo non prevedibile inizialmente - spiega Melasecche in una nota -, i lavori sono ripresi su due turni e conclusi sollecitamente. Nondimeno si concludono i lavori sul raccordo Terni-Orte in modo da riportare correttamente il traffico che in queste settimane ha impegnato i quartieri di Borgo Rivo, Campitello e Gabelletta sulla quattro corsie e da consentire tornando la situazione alla quasi normalità. Rigenerato anche il sottofondo in modo duraturo, questa lavorazione ha una valenza per i prossimi venti anni, garantendo l'assenza di buche".



