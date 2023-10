La natura protagonista al parco Regina Margherita di Assisi

Domenica 7 ottobre, dalle 9.30 in poi, al parco Regina Margherita, al Pincio, di Assisi appuntamento con la natura. Ci saranno infatti laboratori sensoriali alla scoperta di flora e fauna, si potranno ammirare animali del Centro recupero animali selvatici ed esotici di Formichella, Orvieto, gestito dal reparto carabinieri biodiversità di Assisi. Un appuntamento per adulti e bambini, "un'occasione per vivere un parco nel cuore della città" sottolinea il Comune in una nota.

L'iniziativa è organizzata dal raggruppamento carabinieri biodiversità in collaborazione con il Wwf è il Comune di Assisi che per l'occasione ha dato l'avvio a una opera di manutenzione programmata a giugno e non intrapresa a causa della emergenza dovuta alla esondazione del Tescio che ha costretto l'ente a deviare le somme stanziate verso il ripristino di somma urgenza.

In particolare è iniziata l'opera di controllo delle alberature, la pulizia dei sentieri con ripristino del fondo stradale e delle pavimentazioni della piccola arena e dell'anfiteatro, e gradualmente, salendo verso la parte più alta del giardino, la riapertura al pubblico di nuovi tratti.

Alla sommità del parco - si legge in una nota dell'ente - insistono manufatti (quali il laghetto, il belvedere e l'area giochi) che necessitano di importanti investimenti che l'amministrazione da tempo è impegnata a cercare.

Il Parco Regina Margherita è stato presentato nel bando Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) dall'amministrazione comunale per un finanziamento di 2 milioni di euro, "non rientrando però tra i progetti finanziati a causa della esiguità dei fondi messi a disposizione a livello nazionale".



