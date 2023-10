In Umbria salgono i ricoverati Covid, 'attenzione non allarme'

Dagli 11 ricoverati positivi al Covid del 7-8 agosto scorso ai 104 di ora, solo 4 in rianimazione, ma la situazione "è di attenzione, non di allarme" come assicura l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto.

"Monitoriamo costantemente il quadro ma non ci sono reparti congestionati o attività ridotte a causa del virus, e tantomeno le tremende file di ambulanze in attesa di accesso al pronto soccorso come nel 2020" sottolinea rispondendo all'ANSA.

Era dall'8 marzo scorso che in Umbria non c'erano più di cento ricoverati positivi, 103 all'epoca per l'esattezza, con tre posti occupati nelle rianimazioni.

"La situazione legata al virus è totalmente diversa rispetto al passato - spiega l'assessore -, con un virus più contagioso ma la malattia molto meno grave. I ricoverati positivi sono, per una buona parte, asintomatici e quasi tutti fragili e anziani. Ed è a loro che dobbiamo fare attenzione".

In Umbria ci sono attualmente 49 pazienti in area medica dedicata e 51 negli altri reparti, persone che vanno in ospedale per altre patologie e vengono scoperte positive al virus dopo il tampone d'ingresso.

Coletto ribadisce quindi la necessità e l'invito a vaccinarsi. "La prossima settimana avremo i vaccini per il Covid - spiega - mentre inizia mercoledì 11 ottobre la campagna della antinfluenzale 2023-2024, anti-pneumococcica e contro l'herpes zoster. E' fondamentale che si vaccinino i fragili ma sarebbe importante che anche gli altri lo facessero".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA