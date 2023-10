Frati, a Gerusalemme sentiamo le sirene e i boati

Dal santuario della Flagellazione a Gerusalemme sentono suonare a ripetizione le sirene dell'allarme antimissilistico e in lontananza i boati provocati dai razzi intercettati, i due frati minori formatisi nella comunità di Santa Maria degli Angeli, alle porte di Assisi, e da anni nel Paese. Lo hanno riferito a frate Francesco Piloni, ministro provinciale per Umbria e Sardegna, che li ha contattati subito dopo l'inizio degli attacchi. "Mi hanno spiegato che la città è protetta e ma tutto è successo in maniera improvvisa, inaspettata" ha detto parlando con l'ANSA.

I due religiosi che vivono a Gerusalemme si chiamano Matteo e Luca, originari di Emilia Romagna e Abruzzo. "Le sirene che sentono - ha spiegato ancora frate Francesco - sono quelle del sistema antimissilistico. Non si vedono i razzi partire ma mi hanno spiegato che poi in lontananza hanno udito i boati delle intercettazioni".

Il santuario della Flagellazione si trova nel quartiere arabo ed entrambi i francescani "sono ben inseriti nella comunità" sottolinea il ministro provinciale.

Lo stesso frate Francesco era tornato domenica scorsa dalla Terra Santa. "Nulla lasciava pensare che sarebbe successo tutto questo - assicura lui stesso - anche perché l'attacco arriva a ridosso di importanti festività ebraiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA