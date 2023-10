Torna Eurochocolate a Umbriafiere dal 13 al 22 ottobre

Si terrà dal 13 al 22 ottobre, al centro Umbriafiere di Bastia Umbra, l'edizione 2023 di Eurochocolate. Il festival internazionale del cioccolato, alla soglia dei 30 anni dalla prima manifestazione, sarà organizzato in tre padiglioni tematici. Chocolate Experience al numero 7, Chocolate Show all'8 e Funny Chocolate al padiglione 9.

"Eurochocolate=molto cioccolato", reinterpretazione della formula di Einstein, è lo slogan della terza edizione indoor. Il programma è stato presentato a Perugia, nella sede Toy Motor, dal presidente Eugenio Guarducci, dalla presidente della Regione Donatella Tesei, da Stefania Proietti presidente della Provincia, dal sindaco di Bastia Paola Lungarotti e dall'assessore comunale di Perugia, Gabriele Giottoli. Con loro anche Gianluca Festa, sindaco di Avellino dove Eurochocolate, in occasione del trentennale, sbarcherà a febbraio dal 9 al 14.

Una "opportunità per noi, che non sarà un'azione spot", ha detto sottolineando che la sinergia fra Eurochocolate ed il comune Irpino sarà duratura.

Intanto è tutto pronto per l'evento ad Umbriafiere, dove non mancheranno momenti ed ospiti speciali oltre a laboratori, degustazioni guidate e la grande attenzione ai paesi produttori di cacao e alle piccole realtà produttive che lì lo trasformano.

In programma c'è anche l'atteso appuntamento delle sculture di cioccolato, blocchi da 11 quintali che saranno modellati nei fine settimana. Tra le special guest, Frau ed Ernst Knam, che saranno ad Eurochocolate sabato 14 ottobre alle 12.00 ed alle 14.00.

Nei due giorni seguenti, riflettori puntati su due vincitori di Masterchef Italia, Francesco Aquila ed Edoardo Franco.

Confermato per l'edizione 2023 l'impegno delle istituzioni.

La Regione, come sottolineato dalla presidente Tesei "non si limita al patrocinio ma interviene negli stand dove saremo attraverso il settore agricoltura, Sviluppumbria ed i Gal". Di un evento "che sa rinnovarsi, sempre con un numero record di partecipanti", ha parlato la presidente Proietti.

Dell'importanza della sinergia fra istituzioni hanno poi parlato i rappresentanti di Bastia Umbra e Perugia.



