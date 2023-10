Reclusi diventano poeti, nasce 'Quando il pianto è un canto'

Recluse e reclusi dei carceri di Perugia e Spoleto diventano poeti e le loro opere sono state condensate nella raccolta "Quando il pianto è un canto". Farà da apripista per creare una nuova sezione speciale del premio letterario Città di Castello, riservata a tutti i penitenziari italiani (dal titolo "Destinazione altrove - La scrittura come esplorazione di mondi senza tempo").

L'annuncio è arrivato in occasione della presentazione, nella sala del Consiglio della Provincia di Perugia, del volumetto pubblicato su iniziativa dell'Associazione culturale Tracciati Virtuali e della casa editrice LuoghInteriori.

"Quando il pianto è un canto" è il risultato del progetto promosso dalla curatrice Francesca Gosti, che ha ideato un corso di scrittura creativa nei due carceri umbri, affiancata dall'associazione "Nel nome del rispetto". La silloge, che è stata premiata dalla giuria del premio letterario Città di Castello, è stata finanziata da "Tracciati Virtuali" e dalla casa editrice tifernate LuoghInteriori, ed i proventi della vendita verranno utilizzati per arricchire e integrare il fondo dei volumi all'interno delle due case di reclusione.

"D'accordo con l'editore Antonio Vella abbiamo pensato di strutturare questo progetto, istituendo una sezione del premio letterario Città di Castello dedicata a tutti i detenuti d'Italia" ha detto il senatore, Walter Verini, membro della Commissione Giustizia del Senato. "L'idea - ha aggiunto - è già stata accolta favorevolmente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria".

Tornando a "Quando il pianto è un canto", la consigliera delegata della Provincia di Perugia Erika Borghesi, lo ha definito un "progetto nel progetto".

Per l'assessora alla Cultura del Comune di Città di Castello, Michela Botteghi "la riabilitazione di un condannato deve partire da un lavoro sulla sua stessa dignità".



