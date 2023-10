Pastorelli, monitorare la zona delle ex Fonderie Tacconi

"Attivare Arpa per effettuare subito un monitoraggio di aria e suolo nella zona delle ex Fonderie Tacconi e avviare contemporaneamente uno screening sulla popolazione": il capogruppo Lega Umbria Stefano Pastorelli ha scritto una lettera agli assessori regionali Luca Coletto e Roberto Morroni e al direttore generale della sanità umbra Massimo D'Angelo per focalizzare l'attenzione su una situazione di allarme che si sta verificando a Santa Maria degli Angeli, con le forti preoccupazioni espresse dai residenti della zona alla luce delle recenti novità emerse.

"C'è qualcosa di più dell'odore acre, del rumore o della polvere nera che si posa su tutto", spiega Pastorelli nella lettera, secondo quanto riferisce una nota della Regione.

"Alcuni cittadini che vivono nella zona delle ex Fonderie Tacconi - continua - hanno deciso di sottoporsi a degli esami clinici eseguiti da un laboratorio privato. Tali esami hanno rilevato nei capelli tracce, in concentrazione elevata, di tallio, mercurio, arsenico, uranio, rodio e piombo. Ricordiamo che già nel 2021, un monitoraggio condotto da Arpa aveva evidenziato la ricaduta a terra di polveri sottili contenenti piombo, cadmio, arsenico e nichel. A quanto pare la situazione non è cambiata, anzi, tracce di metalli pesanti sono emersi anche dalle analisi svolte privatamente dai cittadini".

"È necessario raccogliere le preoccupazioni dei residenti e provvedere quanto prima tramite Arpa ad un monitoraggio della qualità dell'aria e del suolo e procedere parallelamente ad uno screening sulla popolazione per accertarsi dei valori riscontrati. Alla luce dei risultati che emergeranno - conclude Pastorelli - valuteremo nuove iniziative da intraprendere a tutela della salute dei cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA