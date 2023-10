Papa, economisti 'di Francesco' sono donne e uomini di pace

"Essere economisti ed imprenditori 'di Francesco' oggi significa essere necessariamente donne e uomini di pace: non darsi pace per la pace". Così il Papa in un messaggio ai giovani imprenditori, economisti e manager partecipanti all'incontro online 'The Economy of Francesco' in corso da Assisi. "Cari giovani, non abbiate paura delle tensioni e dei conflitti, cercate di abitarli e di umanizzarli, ogni giorno - esorta il Pontefice -. Vi affido il compito di custodire la casa comune ed avere il coraggio del cammino". "Vi chiedo quindi di rimanere attivamente uniti - aggiunge -, costruendo su temi operativi veri e propri ponti fra i continenti, che portino definitivamente fuori l'umanità dall'era coloniale e delle diseguaglianze. Date volti, contenuto e progetti a una fraternità universale. Siate pionieri dall'interno della vita economica e imprenditoriale di uno sviluppo umano integrale". Secondo Francesco, inoltre, "non basta un pensiero solo 'su' e 'per' i poveri, ma 'con' i poveri, 'con' gli esclusi". "Anche nella teologia abbiamo troppe volte 'studiato i poveri' ma abbiamo poco studiato 'con i poveri': da oggetto della scienza devono diventare soggetti, perché ogni persona ha storie da raccontare, ha un pensiero sul mondo: la prima povertà dei poveri è essere esclusi dal dire la loro, esclusi dalla stessa possibilità di esprimere un pensiero considerato serio - conclude il Papa -. Si tratta di dignità e rispetto, troppo spesso negati".



