Nuovo comandante per guardia finanza della provincia Perugia

Cerimonia di avvicendamento al vertice del comando provinciale di Perugia della guardia di finanza tra il colonnello Antonella Casazza e il parigrado Carlo Tomassini. Si è svolta alla caserma "Cefalonia Corfù" alla presenza del comandante regionale Umbria, generale Alberto Reda, di una rappresentanza degli ufficiali, del personale dei reparti dipendenti e della locale sezione dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia.

Casazza - è detto in un comunicato delle fiamme gialle - è stata destinata all'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna del Comando generale. Prima di lasciare l'incarico, dopo circa tre anni, ha voluto salutare i propri collaboratori, ringraziandoli per quanto è stato fatto a difesa della legalità economica di questa provincia.

Il nuovo comandante Tomassini, titolato presso la Scuola di polizia tributaria della guardia di finanza di Roma, originario dell'Umbria, nel corso della carriera, ha svolto incarichi operativi e di Stato maggiore, presso il comando generale. Vanta una consolidata esperienza operativa nelle attività di verifica fiscale, in quelle ispettive antiriciclaggio nonché nelle investigazioni in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e antifalsificazione monetaria.

Al termine della cerimonia, il generale Reda ha formulato ad entrambi gli ufficiali i più fervidi auguri per i "nuovi ed importanti" incarichi assegnati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA