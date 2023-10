'Luoghi invisibili Perugia', la città nascosta si svela

Nei due weekend dal 13 al 15 e dal 20 al 22 ottobre torna nell'acropoli perugina "Luoghi invisibili. La Perugia che si scopre", la manifestazione giunta alla sua nona edizione che è ormai diventata un appuntamento tradizionale per gli amanti della storia e dell'arte.

Nei due weekend centrali di ottobre il centro storico si anima con aperture straordinarie, eventi, inedite visite guidate gratuite anche in compagnia dei padroni di casa alla scoperta di palazzi storici, sedi museali e tanti altri luoghi ricchi di storia e di arte che sono normalmente inaccessibili al pubblico e poco conosciuti.

Per tutte le visite è necessaria la prenotazione telefonica al 320-9427106 (nelle fasce orarie 09,30-12,30 e 15,30 -18,30).

Il programma è stato presentato a palazzo Brutti, sede della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, alla presenza, fra gli altri, del presidente dell'associazione Luoghi invisibili monsignor Paolo Giulietti e dell'assessore comunale al turismo Gabriele Giottoli.

"Passeggiando tra le vie e le piazze della città di Perugia, gli incontri e le visite - è stato detto - ci porteranno a scoprire e raccontare aspetti insoliti e particolari del centro storico. Ci verranno aperte le porte di alcuni palazzi fortemente identitari per la città".

Insieme ai padroni di casa in veste di ciceroni, sarà possibile visitare, fra l'altro, Palazzo Gallenga Stuart, sede dell'Università degli Stranieri di Perugia, Palazzo dei Priori, sede del Comune, il complesso monumentale di San Pietro, la Loggia dell'Arco Etrusco.

Un rinnovato spazio sarà dato all'approfondimento di aspetti meno noti della storia locale. Un convegno sulla ditta di organi della famiglia Morettini, di cui si celebra il bicentenario, si terrà all'interno dell'oratorio della Giustizia, lunedì 23 ottobre alle ore 18.00 nella chiesa di San Bernardino, e sarà preceduto da visite guidate. Non mancheranno iniziative legate a recuperare lo stretto rapporto tra l'ambiente cittadino e il benessere, con una visita dedicata al movimento e al fitness tra le vie e le piazze della città (sabato 14 ottobre ore 14,30).





