In centinaia protagonisti di The economy of Francesco

È iniziato ad Assisi il quarto incontro globale di "The Economy of Francesco" in diretta con centinaia di giovani, imprenditrici e imprenditori collegati da tutto il mondo. Il titolo di questa edizione è "La 25esima ora", tema proposto dal coordinatore scientifico di EoF, l'economista Luigino Bruni.

L'incontro odierno si concluderà con un nuovo messaggio di Papa Francesco che anche quest'anno si rivolgerà ai giovani economisti e imprenditori.

Oltre a questo evento, ad Assisi i referenti locali di "The Economy of Francesco" hanno anche organizzato un momento di incontro in presenza, fino all'8 ottobre, all'insegna delle relazioni e della formazione presso il santuario della Spogliazione. Vi prenderanno parte una settantina di partecipanti di EoF.



