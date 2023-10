Il 10 ottobre si riunisce l'Assemblea legislativa

L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni (Perugia) martedì 10 ottobre, dalle ore 9.30. All'ordine del giorno interrogazioni a risposta immediata, disegni di legge, mozioni.

Gli atti - riferisce la stessa Assemblea in un comunicato - riguarderanno pronto soccorso pediatrico, macchinario pet-tac ospedale di Perugia, istituto clinico tiberino di Umbertide, turismo all'isola Polvese, ex ospedale San Florido di Città di Castello, canoni da grandi derivazioni idroelettriche, accordo di programma Ast, educazione e istruzione 0-6, istituzione della figura di ostetrica di famiglia, riattivazione del tribunale di Orvieto, stazione alta velocità Medioetruria, attività sportiva per i pazienti oncologici, taxi autorizzati all'accesso in area aeroportuale, strada provinciale 100 collegamento Pistrino - Fighille, fondi nazionali per abitazioni in locazione e morosità incolpevole, personale da assegnare alla polizia stradale, regolamentazione degli 'affitti brevi', figura professionale dello specialista in tecniche ludiche.

I lavori dell'Aala di Palazzo Cesaroni saranno trasmessi in diretta sul canale Youtube istituzionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA