Tutto pronto ad Assisi per The economy of Francesco, in diretta dall'istituto Serafico e per l'hub Italia di EoF in programma dal 6 all'8 ottobre in presenza al Santuario della Spogliazione. I referenti regionali del movimento di giovani voluto dal Papa per cambiare l'economia hanno organizzato una tre giorni ricca di confronti, all'insegna delle relazioni e della formazione.

Più di 80 partecipanti di The Economy of Francesco in Italia - è detto in un comunicato degli organizzatori - si ritroveranno per approfondire tematiche economiche e sociali attraverso sessioni ad hoc pensate per facilitare scambi di idee e condivisione. Per l'inizio dei lavori, nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre, i partecipanti seguiranno insieme lo streaming del quarto evento "EoF Global Gathering" in diretta dal Serafico.

"Tale momento - dicono i promotori dell'appuntamento - è importante per mantenere salda la relazione ed il confronto con i livelli internazionali del movimento, che ne arricchiscono la visione e la possibilità di azione. Infatti, il dialogo con contesti ed esperienze provenienti da tutto il mondo permette ad EoF Italia di tradurre efficacemente anche sul suolo nazionale i progetti avviati all'estero". A seguire verranno svolte delle sessioni di networking e approfondimento per far conoscere progetti e idee già in atto o in fase di elaborazione nel territorio nazionale. Molta attenzione sarà dedicata alle sessioni di training che, in modo dinamico ed interattivo, permetteranno ai professionisti presenti di approfondire tematiche legate all'imprenditorialità ed all'economia civile come, ad esempio, le Società Benefit.

L'aspetto formativo economico avrà anche un taglio più artistico e spirituale, attraverso l'analisi dei dipinti di Giotto, presso la Basilica Superiore di Assisi, rappresentanti la vita di San Francesco.



