Lillini dirigente della divisione Pasi della Questura di Perugia

Si è insediata la nuova dirigente della divisione Pasi della Questura di Perugia, primo dirigente della polizia di Stato Anna Lisa Lillini, che sostituisce Donato Pepe, trasferito a Roma.

Originaria di Perugia, la dottoressa Lillini, dopo essersi laureata in giurisprudenza all'Università degli studi del capoluogo umbro, è entrata nei ruoli della polizia di Stato frequentando l'83/o corso per vice commissari nel 1994.

Dal gennaio 1995 al dicembre 1999 ha prestato servizio presso la Questura di Lodi come dirigente Digos e dal 1998 ha assunto anche l'incarico di capo di gabinetto.

Dal gennaio 2000 al gennaio 2009 ha prestato servizio presso la Questura di Perugia, divisione anticrimine, come dirigente dell'ufficio minori in qualità di funzionario addetto e dal novembre 2001 come dirigente dell'ufficio immigrazione.

Dal gennaio 2009 ha diretto i compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni dell'Umbria, del Veneto e della Toscana.

Promossa primo dirigente della polizia di Stato dal luglio 2019 a dicembre 2020 è stata nominata direttore della 2/a divisione del servizio polizia postale e delle comunicazioni, a Roma, coordinando a livello nazionale le attività di investigazione e contrasto dei reati contro la persona e contro i minori in rete.

Dal primo dicembre 2004 è iscritta all'Albo docenti della Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno.

Ha partecipato in qualità di relatrice a diversi incontri/convegni in materia di immigrazione, cyberbullismo e pedopornografia e, in qualità di docente, a corsi/seminari presso istituti di istruzione del dipartimento della pubblica sicurezza e università. Da lunedì 2 ottobre 2023 è il nuovo dirigente della divisione polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione.

Il questore della Provincia di Perugia, Fausto Lamparelli, al suo arrivo nella sede di via Emanuele Petri, ha rivolto alla dottoressa Lillini le sue congratulazioni per il nuovo incarico e i migliori auguri di buon lavoro. Lo riferisce la Questura in una nota.



