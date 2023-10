Intesa per la messa in sicurezza della strada provinciale 100

È stato sottoscritto nella sede regionale dell'assessorato alle Infrastrutture, alla presenza dell'assessore Enrico Melasecche, un protocollo d'intesa tra il Comune di Citerna e la Provincia di Perugia per la riqualificazione e messa in sicurezza del tratto della strada provinciale 100 tra le frazioni di Pistrino e Fighille. A firmare l'intesa, il sindaco di Citerna Enea Paladino e, per la Provincia di Perugia, la consigliera provinciale Erika Borghesi.

Presenti, inoltre, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di Citerna, Paolo Carlini, e i consiglieri regionali Valerio Mancini, Manuela Puletti e Marco Castellari.

"Quella di oggi è una firma importante - ha sottolineato Melasecche - che suggella un lavoro complesso portato avanti da anni, in sinergia fra gli enti, e consente di dare il via all'iter per gli attesi lavori. In considerazione dell'alta pericolosità di quel tratto stradale, teatro anche di incidenti mortali e constatata di persona durante un sopralluogo istituzionale - ha ricordato -, su mia proposta la Giunta regionale, avvalendosi delle potenzialità offerte dalla legge di bilancio per il 2019, ha assegnato al Comune di Citerna 500mila euro. Uno stanziamento significativo per l'avvio degli interventi di riqualificazione di una infrastruttura su cui insiste un traffico molto intenso". "È una battaglia vinta - ha sottolineato il sindaco di Citerna - che ho portato avanti fin dal 2009, prima come consigliere comunale e provinciale. Ringrazio la Regione, e in particolare l'assessore Melasecche, per la grande attenzione riservata al nostro territorio e per l'importante stanziamento che permetterà di intervenire su una parte rilevante del tracciato, e ringrazio la Provincia di Perugia, che finanzierà con 365mila euro la realizzazione di una rotatoria in località Sant'Antonio, per eliminare una delle maggiori criticità del tratto stradale".

"Ed è tutta la comunità a vincere questa battaglia", ha proseguito.

"Anche per la Provincia di Perugia è un traguardo importante - ha detto la consigliera Borghesi - poiché ha come obiettivo la messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale 100 dove si sono verificati, nel corso degli anni, numerosi incidenti".



