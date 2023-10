'I weekend di Visit Foligno' per il ponte dell'8 dicembre

Il Comune di Foligno organizza per sabato 14 e domenica 15 ottobre e in occasione del ponte dell'Immacolata (8-10 dicembre) "I weekend di Visit Foligno", un viaggio alla scoperta della città e del suo territorio tra natura, arte, sport all'aria aperta, tradizione e enogastronomia.

"Grazie al cofinanziamento della Regione, con il progetto 'Visit Foligno' abbiamo potuto costruire anche quest'anno un palinsesto di proposte turistiche che abbracciano gran parte del territorio e tantissimi target di potenziali turisti - ha detto l'assessore al turismo, Michela Giuliani - che ci permetteranno di promuoverci a livello nazionale e internazionale facendo scoprire gran parte delle bellezze della città e delle attività che vi si possono svolgere tutto l'anno. I weekend di Visit Foligno' saranno anche protagonisti del Ttg di Rimini".

Si comincerà sabato 14 ottobre con l'appuntamento a cura di CoopCulture alle 16.00 e alle 17.30, che prevede la visita guidata all'Oratorio della Nunziatella e all'affresco raffigurante "Il Battesimo di Cristo" del Perugino. Fra le altri numerose iniziative legate all'arte, sabato 14 alle 19.00, all'ex chiesa dell'Annunziata, "Appuntamento al buio", una visita guidata condotta alla luce delle torce elettriche, che farà scoprire in una veste originale l'enigmatica opera di Gino De Dominicis "Calamita Cosmica", mentre domenica 15 ottobre dalle 15 si svolgerà il "Trekking contemporaneo: camminata guidata alla scoperta delle tracce del contemporaneo in città".

Anche i più piccoli avranno iniziative inedite a loro riservate già da sabato 14 ottobre quando alle 15.00 si terrà l'appuntamento con "Alla scoperta del Centro del mondo Urban Trek" itinerario di trekking urbano nei luoghi più caratteristici e storici della città di Foligno in compagnia della 'CamminAttrice' Loretta Bonamente e di una guida escursionistica. Alle 20.30 sarà la volta della "Notte al Museo". Gli ambienti naturali e gli scenari paesaggistici Foligno potranno essere scoperti anche pedalando, grazie alle proposte di itinerari cicloturistici del tour "La montagna di Foligno e la valle del Menotre" in programma in entrambe le giornate.





