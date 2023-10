Caccia, nuovo comitato di gestione per l'Atc Perugia 1

Novità nell'Ambito territoriale di caccia Perugia 1 che si occupa di gestire le attività faunistiche, ambientali e venatorie nel territorio dell'Umbria settentrionale, che va dal Trasimeno al Perugino, dall'Eugubino all'Altotevere. Con decreto della presidente della Giunta regionale dell'Umbria sono stati nominati i 20 nuovi componenti del comitato di gestione in rappresentanza di enti locali, associazioni venatorie, agricole e ambientaliste.

Il nuovo comitato si è insediato in concomitanza con l'elezione del presidente, Luciano Calabresi, e dell'ufficio di presidenza.

Del comitato di gestione fanno parte Gino Angeletti (designato da Urca); Giuseppe Barbetti (Coldiretti); Alessandro Barbino (Fidc); Luciano Calabresi (Confagricoltura); Nelson Campanelli (Regione Umbria); Fausto Castellani (Eps); Pierluigi Di Tonno (Wwf); Stefano Facchini (Cia); Francesco Fiorucci (Regione Umbria); Filiberto Franchi (Regione Umbria); Luca Grasselli (Coldiretti); Marco Mariotti (Confagricoltura); Moreno Pagnotta Lorenzetti (Aiw); Francesco Panella (Terra Nostra Umbria); Carlo Pippi (Fidc); Maurizio Refrigeri (Enalcaccia); Sauro Rossi (Cia); Simone Rossi (Liberacaccia); Paolo Terrosi (Anci); Gianpaolo Zandrini (Arcicaccia).

Avvalendosi anche di collaboratori professionisti esterni e con specifiche competenze, il presidente Luciano Calabresi si è posto l'obiettivo nel quadriennio del suo mandato - riferisce una nota - di promuovere e organizzare attività di risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmare interventi per il miglioramento degli habitat, incentivare la collaborazione con i conduttori di aziende agricole, soprattutto per prevenire i danni arrecati alla produzioni agricole da parte della selvaggina, monitoraggio del territorio per gli aspetti faunistici, organizzare corsi e seminari di aggiornamento faunistico e ambientale.

Sono state già insediate otto commissioni permanenti, di ausilio al comitato, composte da quattro membri e dirette da un coordinatore, che hanno già proposto iniziative e aspetti da verificare nel dettaglio.



