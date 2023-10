Avvocatessa umbra specialista in diritto dell'Unione europea

È umbra una dei primi avvocati italiani specialista in diritto dell'Unione europea. Si tratta di Maria Laura Ficola, iscritta al Consiglio dell'Ordine degli di Spoleto, cassazionista dal 2021. La specializzazione l'ha conseguita in agosto, al termine della doppia prova d'esame.

"L'importanza di essere specializzati nel diritto dell'Ue - spiega all'ANSA l'avvocatessa Ficola - la ritroviamo nel fatto che oggigiorno la normativa nazionale non presenta più specificità 'interne', la maggior parte delle competenze legislative è esercitata a livello dell'Unione europea con emanazione di normative sovranazionali, cui i 27 Stati membri sono tutti soggetti in virtù degli obblighi assunti con la firma dei trattati. Infatti, si può dire che, ad eccezione delle materie cosiddette sensibili interne, come sicurezza statale, polizia di stato e settori affini, il resto delle competenze normative è, direttamente o indirettamente, di matrice europea".

Ficola ricorda che sussiste anche la possibilità di ottenere il titolo di avvocato specialista d'ufficio da parte di interessati che abbiano conseguito un dottorato di ricerca universitario, riconosciuto come idoneo dalla relativa normativa, nelle relative materie.

"Nelle aule giudiziarie ma anche nella vita quotidiana - sottolinea ancora la legale - i cittadini si imbattono continuamente, anche se non ne sono pienamente consapevoli, in situazioni regolate da leggi unionali, e questo impone una sempre maggiore attenzione ai risvolti che possono impattare sui cittadini stessi e sulle attività imprenditoriali". Infatti, Ficola precisa di voler acquisire "ulteriori competenze, tra i molteplici settori dell'Unione, nel diritto agroalimentare, a cui sempre più spesso si fa riferimento in relazione ai prodotti enogastronomici del nostro Paese".



