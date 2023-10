Prisco, a Mestre terribile tragedia che addolora

"Profondo cordoglio per il grave incidente stradale di Mestre, una terribile tragedia che addolora. Un pensiero alle vittime, ai loro cari ed ai feriti" dell'incidente di Mestre dal sottosegretario all'Interno con delega ai vigili del fuoco Emanuele Prisco. Lo scrive sui social.

"Desidero rivolgere un grande ringraziamento a tutti i soccorritori, a cominciare dai 60 vigili del fuoco intervenuti prontamente da Venezia, Treviso e Padova, che hanno lavorato tutta la notte per salvare quante più vite possibili e per scongiurare un bilancio ancora più tragico", sottolinea Prisco.





