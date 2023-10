Un sessantaseienne originario dell'Albania è morto nel pomeriggio di oggi dopo essere stato colpito da una motozappa con la quale stava lavorando in un terreno agricolo nel comune di Trevi. Sono intervenuti i vigili del fuoco allertati dai vigili del fuoco secondo i quali si è trattato di un incidente sul lavoro.

Sono in corso accertamenti dei carabinieri per ricostruire quanto successo.



