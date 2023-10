Mantovano: 'San Francesco rinnovatore di vita per l'Europa'

"San Francesco va individuato come un rinnovatore di vita per il vecchio Continente, e una speranza per chi ne incontrerà la figura in ogni angolo del mondo": è uno dei passaggi del discorso alla Nazione pronunciato ad Assisi, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mamtovano, in occasione dei festeggiamenti del patrono d'Italia. "Il Governo italiano, d'intesa col comitato e con tutte le amministrazioni interessate, per quanto di sua competenza, farà quanto possibile perché questa speranza si manifesti", ha sottolineato.

Mantovano, parlando del vecchio continente, ha ricordato come "20 anni fa, quando l'Europa affrontava la sfida di darsi un'unica Costituzione, San Giovanni Paolo II raccomandava l'inserimento al suo interno delle radici cristiane non quale fatto estetico, ma quale riconoscimento del proprio elemento fondante". "Quella sfida fallì - ha aggiunto - perché l'Europa rifiutò di riconoscere il solo proprio elemento unificante, da Lisbona a Bucarest, oserei dire da Lisbona a San Pietroburgo. E se oggi, a distanza di 80 anni dal Secondo conflitto mondiale, la guerra è tornata in modo così tragico terra europea è, insieme con altre concause, anche - ha concluso Mantovano - per avere rifiutato la forma e la sostanza di quell'elemento unificante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA