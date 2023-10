L'impegno del Governo "perché si individuino le cause" dell'incidente dell'autobus precipitato da un cavalcavia a Mestre è stato espresso dal sottosegretario Alfredo Mantovano nel suo intervento ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco. "A nome della presidente del Consiglio e del Governo tutto confermo il profondo cordoglio per tante vite umane stroncata, la partecipazione al dolore dei familiari, la vicinanza ai feriti" ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA