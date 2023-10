In 140 studiano ad Assisi per diventare insegnanti di religione

In 140 hanno scelto di iscriversi all'anno accademico dell'istituto superiore di scienze religiose di Assisi con l'obiettivo di diventare insegnanti di religione o "per studiare l'essenzialità dei trattati teologici e avere così una chiave di lettura per rispondere al bisogno intimo di spiegare i tanti perché e le paure dell'uomo". A renderlo noto è la direttrice, suor Roberta Vinerba, annunciando che sono aperte le immatricolazioni per il 2023-2024, oltre che dell'Issra anche dell'istituto teologico di Assisi, che attualmente conta 95 iscritti.

Suor Roberta Vinerba, dopo avere ricordato che il titolo di studio, triennale e quinquennale, rilasciato da Issra "è equipollente alla laurea dell'università statale ed è il titolo che consente di insegnare religione nelle scuole", ha detto che "in questo periodo le aule sono gremite e ciò vuol dire che tutti gli iscritti stanno già frequentando con interesse i corsi". "E' un segnale importante - ha aggiunto - per due fattori: da una parte dimostra che ognuno, credente o ateo, ha bisogno di costruire un dialogo tra sé e l'universale e che quindi il discorso teologico non è mai lontano dal discorso sull'uomo. La vita, la relazione, la ragione, la volontà, gli affetti, ogni aspetto di noi ha a che vedere con una domanda intima e universale, che riguarda l'assoluto. Dall'altra però, alcuni che scelgono questi studi fanno anche una valutazione sul versante occupazionale".

Suor Roberta spiega infatti - in una nota - che "non tutte le cattedre riservate agli insegnanti di religione sono coperte".

"Negli anni - prosegue - ci sarà sempre più richiesta di insegnanti in tutta Italia, con ripercussioni anche in Umbria.

Questo tipo di studi quindi, apre buoni sbocchi professionali".

Lo dimostra - secondo l'istituto - il fatto che la maggioranza degli studenti ha tra 20 e 30 anni. Alcuni, quelli più avanti per età, già lavorano e scelgono il percorso di studi dell'Isrra per approfondire un sapere umanistico, teologico, spirituale. L’istituto teologico di Assisi è aggregato alla Pontificia università lateranense ed è presieduto dal biblista padre Giulio Michelini. L'istituto superiore di scienze religiose, collegato alla Pontificia Università Lateranense, è diretto da suor Roberta Vinerba, teologa morale. Moderatore dei due istituti è monsignor Renato Boccardo. Ci si può iscrivere - si spiega ancora nella nota - come studente ordinario oppure come ospite nel caso si scelgano dei corsi specifici. Tra le novità di quest’anno il corso dal titolo: “Il ruolo dei modelli estetico-artistici mass-mediali nella formazione dell’identità personale e comunitaria”, e il seminario: “Adolescenze, pianeta neet e universi giovanili. Una sfida pastorale ed educativa”. Alcuni corsi oltre che nella sede di Assisi, saranno replicati a Perugia.

