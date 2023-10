Il sindaco di Aosta ha acceso la lampada di San Francesco

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

"San Francesco va individuato come un rinnovatore di vita per il vecchio Continente, e una speranza per chi ne incontrerà la figura in ogni angolo del mondo": è uno dei passaggi del discorso alla Nazione pronunciato ad Assisi, dal sottosegretario di Stato ... (ANSA)