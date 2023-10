Colacem investe 2,5 milioni di euro per filtro in cementeria

Ha comportato un investimento di 2 milioni e mezzo di euro da parte della Colacem l'installazione presso lo stabilimento di Ghigiano, a Gubbio, di un filtro ibrido di ultima generazione. "Una scelta autonoma volta a mantenere le proprie performance ambientali a livelli di eccellenza" sottolinea la multinazionale umbra del cemento.

Secondo la quale la fabbrica "si conferma così tra le più avanzate d'Europa per tecnologie utilizzate e competenze organizzative".

Colacem spiega in un comunicato che "la nuova soluzione migliora le già ottime prestazioni emissive, molto al di sotto dei limiti indicati dalla normativa, assicurando inoltre la piena funzionalità del sistema anche in presenza di black out della rete elettrica".

Il percorso di investimento - sostiene ancora l'azienda - "va ad aggiornare il programma aziendale che in un solo anno ha visto spese di natura tecnica per oltre 14 milioni di euro, comprendendo anche l'installazione di analoghi filtri ibridi presso gli stabilimenti di Sesto Campano e Rassina". Colacem "persegue con determinazione gli impegni formalizzati dalle istituzioni europee in merito a sostenibilità e decarbonizzazione, richiamati dai principi Esg (Environmental, Social, Governance)".



