Ciclismo: al via la 7/a edizione della Stratartufata di Gubbio

Numerosa e qualificata la presenza al raduno, dal 6 all'8 ottobre al Park Hotel dei Cappuccini, di ciclisti amanti del vivere nella verde Umbria per nuove emozionanti esperienze naturalistiche, culturali, enogastronomiche all'insegna del tartufo, e anche sperimentali con bici assistite elettricamente. Da un'idea di Carmela Colaiacovo e Diana Giorgio, un nutrito gruppo di biker, assecondato dal centenario brand ciclistico Lazzaretti di Roma, si riunirà al Park Hotel, consueta sede del weekend.

L'edizione di quest'anno è caratterizzata da una novità rappresentata dalle Gravel Bike (bici da ghiaia, gravel in inglese) che si potranno provare e noleggiare, una recente specialità del ciclismo su sterrato. Disciplina ufficiale Uci, si svolgerà in Veneto proprio il 7 e 8 ottobre una tappa del secondo campionato del mondo. Proposte per aggirare i pericoli delle strade trafficate dalle auto, le Gravel Bike possono consentire lo stesso percorso agli accompagnatori dei partecipanti al raduno, parenti e amici al seguito, spesso esclusi da tracciati su asfalto tanto impegnativi. I quattro itinerari, "Sulle orme di Francesco", "Valle del paradiso", "Sulle tracce dei dinosauri" e "Seguendo Sant'Ubaldo" con partenza e rientro a Gubbio, si snodano attraverso colline uliveti e valli, con soste ai punti-ristoro presenti tra castelli ed abbazie, approfittando dell'offerta del tartufo bianco di Pietralunga, un must della tradizione culinaria regionale.

I bikers si ritroveranno al Park Hotel dei Cappuccini il venerdì 6 ottobre per un giro di ambientamento, il briefing alle 19 con l'aperitivo a base di specialità della casa e la cena 'tartufata' alla Cantina Semonte. È lì dove si produce lo spumante Battista dedicato a Battista Sforza, moglie dell'egubino Federico III da Montefeltro. Il sabato e la domenica mattina saranno dedicati ai percorsi verso Assisi e Perugia che passando per l'Abbazia di Camporeggiano, tra Torri diroccate e paesaggi suggestivi, conducono alle gole del bottaccione dove guardando i resti del meteorite la guida ci parlerà dell'estinzione dei dinosauri. Poi il ritorno all'ex convento dei Frati Cappuccini, convertito in albergo quattro stelle.



