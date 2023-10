Centro salute Altotevere, trasferiti gli ambulatori dei vaccini

Da sabato 7 ottobre 2023 gli ambulatori delle vaccinazioni del Centro di salute di Città di Castello-San Giustino saranno trasferiti provvisoriamente presso i poliambulatori A (piano terra) del presidio ospedaliero di Città di Castello. Saranno ubicati negli spazi precedentemente adibiti a Cup. L'accesso al servizio avverrà dall'ingresso principale.

Il trasferimento degli ambulatori, che è in programma da giovedì 5 ottobre, era già stato comunicato a tutti gli utenti tramite una lettera di invito e front-office. La struttura di via Vasari, infatti, sarà oggetto di lavori di riqualificazione, previsti dal Piano nazionale ripresa e resilienza, per la realizzazione di una nuova Casa della comunità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA