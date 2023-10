Al Lyrick di Assisi il quinto Proscenium Festival

Saranno Claudio Cecchetto, Raf, Karima e Russell Russell gli ospiti della quinta edizione di Proscenium Festival della canzone d'autore - Città di Assisi, il concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale che si terrà sabato 21 ottobre alle 21 al Teatro Lyrick di Assisi.

La manifestazione, che vedrà 12 finalisti in gara provenienti da varie città italiane, sarà presentata da Luca Ward. Il doppiatore ed attore sarà affiancato da Loredana Torresi che nel Dopo Festival, in programma domenica 22 ottobre (alle 17) al centro commerciale Collestrada, salirà sul palco insieme al doppiatore e cantante Antonio Mezzancella.

La manifestazione, ideata ed organizzata dall'Associazione ProSceniUm - Progetto Scenico Umbro, vanta una propria orchestra ritmo sinfonica che accompagnerà i 12 finalisti nell'esecuzione dei brani dal vivo. È composta da 34 elementi e sarà condotta dal maestro Paolo Ciacci, titolare della cattedra di Strumentazione e composizione per orchestra di fiati presso il Conservatorio Morlacchi di Perugia.

L'opera che quest'anno rappresenta il Festival - patrocinato dalla Siae - è stata realizzata dal maestro Stefano Chiacchella e sarà consegnata al vincitore.

Claudio Cecchetto oltre ad essere uno degli ospiti d'onore di questa quinta edizione sarà anche il presidente della giuria, composta da Piero Romitelli, Alessandro Bracci, Beppe Dati, fra Alessandro Giacomo Brustenghi, Gianluca Giurato, speaker di Radio Subasio, radio ufficiale della manifestazione. A tutti i suoi speaker, rappresentati da Giurato, il compito di scegliere quale canzone si aggiudicherà il Premio Radio Subasio, riservato al brano più radiofonico tra quelli iscritti al concorso.





