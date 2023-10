Scoperta una piantagione di cannabis in un casolare

Una piantagione artigianale di cannabis all'interno del giardino di un casolare abbandonato nelle campagne di Acquasparta è stata individuata dalla guardia di finanza di Terni nell'ambito delle attività di controllo del territorio. Denunciato a piede libero un ternano di 30 anni per produzione, coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti Secondo gli investigatori, le piante, dotate di un sistema di irrigazione a goccia e inserite una ad una all'interno di pneumatici usati, erano quasi pronte per la raccolta. La guardia di finanza ha sequestrato quindi 17 piante di canapa indiana, dell'altezza compresa tra 57 e 123 centimetri e del peso di oltre 5 chili. Nel corso di una successiva perquisizione presso l'abitazione del trentenne soggetto, sono stati recuperati 77 grammi di hascisc,12 di marijuana e 14 semi della stessa specie.

È stato posto sotto sequestro - si legge in un comunicato delle fiamme gialle -anche il sistema di irrigazione composto da un serbatoio della capacità di oltre 400 litri, un temporizzatore e tubi in plastica per l'irrigazione a goccia, nonché sei contenitori di fertilizzante.



