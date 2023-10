Nordio, processo abuso d'ufficio è uno dei più inutili

"Il processo per abuso ufficio è uno dei più inutili, lunghi, costosi che esista. Ha creato la cosiddetta paura della firma, che ha provocato la paralisi dell'amministrazione ritorcendosi questo contro il cittadino": lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo a Perugia al convegno "Italia vincente, verso una giustizia giusta", nell'ambito dell'iniziativa "Italia vincente" promossa da Fratelli d'Italia.

"Alla fine il cittadino che ha come interlocutore l'amministratore è la vittima finale" ha detto ancora Nordio sull'abuso d'ufficio. "L'abrogazione di questo reato - ha aggiunto - non è improvvisazione è frutto di una meditatissima disamina relativa alle statistiche e ai tentativi precedenti di riformarlo. Come risolvere il vuoto normativo è un falso problema. Noi abbiamo contro la corruzione un arsenale adeguato.

Per l'abuso di ufficio c'è già lo strumento amministrativo che ha come effetto l'annullamento dell'atto e il risarcimento. La nostra proposta avrà successo, ci sono state resistenze e opinioni espresse in modo ragionevole. Compito della politica - ha concluso Nordio - è cercare di conciliare le posizioni ma soprattutto dare esecuzione a chi ha avuto mandato elettorale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA