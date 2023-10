Marchetti, costo dell'Adblue in Italia doppio che in Europa

"Il costo dell'Adblue in Italia è il doppio rispetto a quello di altri Paesi europei. La ragione non è chiara": a denunciarlo è il deputato della Lega Riccardo Augusto Marchetti. Il quale ha annunciato un'interrogazione al ministro delle Imprese e del Made in Italy.

"I prezzi dei carburanti in Europa, al netto delle accise - sostiene l'on. Marchetti in una nota -, non sono molto inferiori a quelli italiani. La soluzione per diesel Euro 5 e 6 è essenziale per ridurre le emissioni nocive di ossidi di azoto provenienti da questi motori ed è stata adottata ampiamente in Ue per conformarsi alle rigide normative sull'emissione dei gas di scarico. Per questo la Lega, a differenza di chi fa slogan ambientalisti senza offrire soluzioni concrete e vorrebbe vedere morto il comparto dell'automotive, vuole andare a fondo di una questione che coinvolge circa il 60% dei mezzi pesanti circolanti nel nostro Paese".



