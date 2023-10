In Umbria per i disabili 100 progetti di vita indipendente

In Umbria saranno realizzati 100 progetti di vita indipendente per altrettante persone con disabilità, nell'ambito del progetto welfare 4.0, realizzato da Fish in collaborazione con l'Uildm e Ledha, a seguito dell'approvazione del Programma regionale di intervento per la non autosufficienza. L'obiettivo è di garantire a ciascuna persona con disabilità la possibilità di prendere decisioni autonome sulla propria vita e di vivere in modo indipendente, rispettando le proprie scelte e preferenze. Lo ha annunciato la Federazione italiana per il superamento dell'handicap. Secondo la quale la Regione Umbria ha compiuto un "significativo passo avanti" nel campo del benessere e dell'inclusione sociale.

I progetti di vita indipendente includono - spiega Fish in una nota - una vasta gamma di servizi e supporti, tra cui l'accesso a case e appartamenti accessibili, servizi di assistenza personale, percorsi di formazione e l'inclusione nel mondo del lavoro.

"Il progetto Welfare 4.0 è stato fondamentale per il successo di questa iniziativa, portando competenza, passione e dedizione alla causa dell'inclusione delle persone con disabilità. Questo partenariato esemplare dimostra come la cooperazione tra organizzazioni, enti pubblici e la società civile possa portare a risultati significativi nell'ambito del benessere e dell'uguaglianza" ha spiegato Giuseppa Adamo, responsabile della progettazione di Fish.

"Siamo felici che il nostro apporto, e delle organizzazioni partner, sia stato di aiuto al raggiungimento di questo obiettivo intermedio. Ora tocca lavorare per realizzare queste progetti di vita per cento cittadini umbri e lavorare alla costituzione di agenzie territoriali per la vita indipendente.

Questo è un passo importante verso una società più inclusiva, che riconosce il valore e la dignità di ogni individuo, indipendentemente dalla condizione di disabilità" il commento del presidente dell'organizzazione, Vincenzo Falabella.



