Coletto, San Francesco tratto distintivo dell'Umbria

"È con grande emozione che oggi sono qua a rappresentare l'Umbria, la terra del Santo che ha segnato profondamente il tratto distintivo di questa regione ricca di spiritualità": così l'assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, che ha preso parte alle celebrazioni in onore di San Francesco, portando il saluto della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. "Voglio salutare tutte le istituzioni presenti - ha aggiunto - e la Valle d'Aosta che offre l'olio per alimentare la lampada votiva che arde sulla tomba di San Francesco".

"Viviamo un tempo difficile - ha sottolineato Coletto -, con una guerra alle nostre porte che ha messo sotto assedio anche la nostra economia. Ma il messaggio di San Francesco ci spinge a guardare con coraggio al futuro. Ad avere forza per mettere in campo azioni sempre più finalizzate ad alleviare le solitudini, a tutelare le famiglie, l'ambiente, il territorio, e la solidarietà nell'ambito della comunità. Siamo consapevoli che non esistono ricette miracolose, così come siamo coscienti del fatto che la nostra società è caratterizzata anche da una perdita di senso e di valori, da smarrimento. Per questo abbiamo bisogno non solo di politiche caratterizzate da una forte visione morale, ma anche di un grande sforzo collettivo che deve partire in primis da noi che siamo impegnati nella politica e nelle istituzioni, per ricostruire - ha concluso Coletto -, nella società contemporanea, anche il senso morale del rispetto e della difesa di ogni essere umano".



