Bori, Giunta intervenga per i disagi ai centri per l'impiego

"La Giunta regionale si accerti delle cause dei disagi che stanno subendo, ormai da giorni, gli utenti dei centri per l'impiego, dovuti al blocco del nuovo sistema informativo adottato della Agenzia regionale politiche attive lavoro (Arpal) avvenuto nell'ultima fase di collaudo": lo chiede il consigliere regionale Tommaso Bori (Pd). "Il sistema in questione, deliberato con la determinazione direttoriale n.1247 del 21 ottobre 2002 - ricorda in una nota - è costato oltre un milione di euro e, a distanza di un anno dall'affidamento, non è stato ancora implementato e validato totalmente. Nonostante le rassicurazioni ricevute lo scorso luglio dalla Giunta regionale, a seguito di una nostra interrogazione, riscontriamo con tutta evidenza che questa scelta non ha comportato alcun miglioramento rispetto alla sistematizzazione delle banche dati a disposizione, né tanto meno rispetto alla compatibilità con i Centri per l'impiego e con il sistema nazionale. La nuova infrastruttura telematica risulta a tutt'oggi non funzionante con la conseguenza di avere bloccato sia il sistema di prenotazione che il lavoro degli operatori degli sportelli. Riteniamo inaccettabile che in questi giorni decine di disoccupati siano costretti a rinviare, o, addirittura, a rinunciare ai colloqui di orientamento e agli altri strumenti di politica attiva del lavoro: invitiamo dunque la Giunta regionale ad attivarsi quanto prima per accertare le responsabilità e risolvere i problema".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA