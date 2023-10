Bettarelli-De Luca-Bianconi criticano maggioranza su rifiuti

"Riteniamo assai grave che, in merito al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali (Cal) sul Piano di gestione integrata dei rifiuti, la seconda Commissione consiliare non sia stata messa nelle condizioni di accoglierne anche la raccomandazione rispetto al soggetto deputato ad individuare la localizzazione di un eventuale impianto di termovalorizzazione": è quanto dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali Michele Bettarelli (Pd), Thomas De Luca (M5s) e Vincenzo Bianconi (Misto). Ricordando di essere "già più volte intervenuti, rilevando varie criticità in merito alla proposta di atto di programmazione in materia di rifiuti di iniziativa della Giunta regionale".

"Questa mattina - evidenziano i tre esponenti dell'opposizione in una nota di Palazzo Cesaroni - i consiglieri di maggioranza, alla presenza dell'assessore regionale Roberto Morroni, si sono rifiutati di prendere atto che il Cal, in qualità di organismo di rappresentanza degli amministratori locali, si era espresso chiaramente attraverso una osservazione-raccomandazione rivolta alla Giunta regionale, tesa a sollevare l'Auri dalla decisione sul posizionamento più idoneo dello stesso termovalorizzatore. Con questo atto è ormai chiaro che le forze politiche di maggioranza, a partire da Lega e Forza Italia, non vogliono che la Regione si intesti questa scelta, e, anzi, anche contro il volere dei proprio sindaci, intendono scaricare impropriamente questa scomoda responsabilità sugli amministratori locali".

Per Bettarelli, De Luca e Bianconi "si tratta dell'ennesimo sgarbo istituzionale che tradisce la totale mancanza di coraggio e di coerenza da parte di una maggioranza e di un governo regionale che teme le conseguenze delle proprie decisioni".





