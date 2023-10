Il pensionamento non segna la fine di un rapporto di lavoro, ma in Enel prosegue grazie ad Anse Enel Umbria, l'associazione nazionale seniores dell'azienda che ha celebrato, a Palazzo Donini a Perugia, la 23/a giornata del senior Enel Umbria, alla presenza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e di numerose personalità civili e religiose.

Una giornata che ha confermato il senso di appartenenza al lavoro e all'azienda elettrica - si legge in un suo comunicato -, anche dopo il pensionamento, e che ha certificato ancora una volta l'esistenza di una comunità solida e solidale capace di rimanere attiva, inclusiva, con un forte valore aggregativo, oltre che di solidarietà.

A Palazzo Donini sono intervenuti il presidente Anse Toscana-Umbria, Enzo Severini, il quale ha ringraziato la presidente Tesei della presenza. "Siamo onorati - ha detto - di celebrare questa giornata insieme alla presidente che ha colto, nella nostra associazione, i veri valori che da decenni portiamo avanti". Severini ha quindi ricordato lo spirito dell'incontro che è quello "dell'impegno costante nel trasmettere l'arte del vivere e la cultura della solidarietà. Senior Enel è una grande famiglia in cui forti sono i valori e gli scopi sociali della nostra associazione che, oggi, conferisce un significativo riconoscimento agli ex lavoratori".

L'edizione 2023, che ha coinvolto molti soci dell'Anse Umbria, ha insignito del titolo di "Senior" dipendenti o ex dipendenti Enel che si sono distinti per la professionalità e la dedizione costante, sia sul posto di lavoro che nella vita associativa e sociale una volta terminata l'esperienza aziendale. All'iniziativa hanno partecipato anche rappresentanti di Enel Energia, E-Distribuzione e delle società del Gruppo Enel presenti sul territorio umbro.

I premi sono andati a Anna Maria Mancinelli, Loredana Giocondi, Massimo Arcangeli, Roberto Paoletti, Dario Cecoli, Luigi De Vincenzi, Piero Giacomini, Sergio Giri, Pietro Proietti, Mario Rossetti, Antonio Santucci e Giuliano Testasecca.



