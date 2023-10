Temperature oltre i 30 gradi in molte città dell'Umbria

Gli oltre 33 gradi registrati oggi, all'ora di pranzo, a Bastia Umbra sono una vera e propria coda di un'estate che fatica a lasciare spazio alle più fresche temperature d'autunno. Su tutta l'Umbria continua a fare caldo e il termometro ha superato i 30 gradi in diverse città della regione, come viene certificato dal Centro funzionale della Protezione civile.

Perugia, Terni, Foligno, Orvieto, Marsciano, Todi, Città della Pieve, tanto per citare i principali centri, hanno avuto temperature che hanno oscillato tra i 31 e 32,5 gradi.

Ma continua a fare caldo anche ad alta quota, a Forca Canapine il termometro ha superato i 18 gradi, a Norcia e a Cascia sono stati toccati i 29. Sul fronte delle previsioni meteo, fino a mercoledì il sole continuerà a splendere su tutta l'Umbria, le temperature si manterranno sui valori odierni.





