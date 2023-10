Si ribalta un macchinario, morto operaio edile in Umbria

Un operaio di una impresa edile, di 63 anni, di nazionalità italiana, residente a Todi, è morto stamani in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Collelungo, nel territorio comunale di San Venanzo (Terni).

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe finito sotto una macchina per effettuare trivellazioni. Il mezzo da lavoro si sarebbe ribaltato, uccidendolo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio.

Spetta ai carabinieri della Compagnia di Orvieto ricostruire l'accaduto, portato all'attenzione dell'autorità giudiziaria di Terni.

Secondo quanto si è appreso successivamente, l'uomo sarebbe stato colpito dal braccio meccanico della macchina utilizzata per fare le trivellazioni. La vittima si chiamava Danilo Sordini e lavorava per un'zienda edile del Marscianese.



