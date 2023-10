Prisco, in Umbria record storico di tesseramenti per FdI

Grandi numeri per il tesseramento 2023 di Fratelli d'Italia in vista dei congressi, che sul territorio umbro "si attesta su livelli record". Lo sottolinea in una nota Emanuele Prisco, coordinatore regionale di Fdi.

"I dati, seppur provvisori, rilevati nei comuni umbri - riferisce Prisco - hanno registrato un significativo aumento della campagna adesioni, scaduta il 30 settembre in vista dei congressi, e considerando i restanti mesi dell'anno disponibili per rinnovare o aderire al partito guidato da Giorgia Meloni potrebbero aumentare ancora di più, con un radicamento dei circoli praticamente in tutti i territori della regione".

"Gli umbri - commenta - premiano ancora l'attività di governo del presidente Meloni e l'impegno dei nostri amministratori e dirigenti sui territori."



