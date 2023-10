Nordio martedì a Perugia, lettera aperta di Verini (Pd)

"Signor Ministro Nordio lei viene in Umbria per partecipare a una iniziativa del partito a lei vicino. Da parlamentare di questa regione le dico prima di tutto: benvenuto. Non so se lei avrà tempo e modo, nella sua giornata umbra, di toccare con mano alcune emergenze e situazioni che richiedono risposte. Qualcuna gliene voglio sottoporre": il senatore umbro del Pd Walter Verini ha scritto una lettera aperta al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che martedì 3 ottobre sarà in visita a Perugia.

"Le carceri - scrive, fra l'altro, Verini - richiedono interventi urgenti. A Terni e Spoleto, a Perugia ma anche a Orvieto mancano agenti di polizia penitenziaria. I controlli sono sempre più difficili. In Umbria vengono spediti - spesso con criteri poco comprensibili - detenuti psichiatrici, ingestibili. Il Provveditorato collocato fuori regione è una aggravante. Le aggressioni sono all'ordine del giorno". "Mancano figure di supporto psicologico e psichiatrico. Mediatori culturali. Mancano fondi per la formazione e il lavoro in carcere". "Occorrono attenzione e interventi - prosegue il parlamentare del Pd - anche per gli uffici giudiziari. La questione cittadella giudiziaria di Perugia ha visto negli anni scorsi un impegno corale che ha dato i suoi frutti. Ora spetta innanzitutto alla comunità perugina, ai vertici istituzionali e ai vertici degli uffici giudiziari gestire la fase finale, con la determinazione e la flessibilità necessarie. Ma anche con un costante supporto ministeriale. Anche l'edilizia giudiziaria a Terni richiede soluzioni e risposte". "E c'è anche qui in Umbria un problema di organici. Qualche situazione è allo stremo: pensiamo agli uffici giudiziari di Spoleto".

"Infine - aggiunge, fra l'altro Verini - si riparla di geografia giudiziaria. Io faccio parte del Comitato ristretto della Commissione Giustizia che segue il dossier. Per ben tre volte ho chiesto al governo di fornire al Parlamento un report, un monitoraggio di dieci anni di riforma. Silenzio. E in questo silenzio fioccano le proposte da tante regioni. Per riaprire decine di sedi". "La riapertura di sedi giudiziarie - dice infine Verini - non può essere affidata a una lotteria di propaganda partitica".



