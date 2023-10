Genovese, non amo Perfetti sconosciuti di Alex De La Iglesia

Il registra Paolo Genovese avrebbe odiato l'adattamento diello spagnolo Alex De La Iglesia di Perfetti Sconosciuti - suo grande successo di cui sono stati realizzati remake in tutto il mondo - perché "ha stravolto la storia" mentre si è divertito molto a vedere i remake cinese e coreano.

Ospite alla prima edizione di Castiglione del cinema - riferiscono gli organizzatori - sul palco con il direttore artistico Emanuele Rauco, il regista ha tenuto una masterclass, spiegando, fra l'altro, di essere "terrorizzato dal rifare qualcosa di già visto, spero sempre di raccontare storie che siano nuove per me per primo" .

"La creatività è un elemento fondamentale per guardare le cose in modo diverso" ha detto per poi lasciarsi andare ad alcuni ricordi curiosi sugli esordi.

"Vi racconto un episodio che mi ha segnato la vita.

Incantesimo Napoletano è stato il primo corto che ho fatto in assoluto ed è stato selezionato al Festival di Locarno. Lì davano molta attenzione ai giovani poiché i corti selezionati venivano proiettati prima dei film importanti in una piazza che è probabilmente il più grande cinema all'aperto del mondo.

Nemmeno quando ho vinto il David ero così emozionato e quando è toccato a me il corto è stato proiettato completamente sfocato per un errore tecnico. Mi veniva da piangere, eppure ho vinto con la motivazione che avevo avuto il coraggio di aver raccontato una storia di disagio per la tecnica del fuorifuoco e mi ha segnato per sempre".

"Quando scrivo una sceneggiatura - ha quindi spiegato - non penso mai all'attore che andrà ad interpretarla. Il rischio che c'è è quello di avere difficoltà a creare veri personaggi cinematografici. Gli attori tendono a stare nella loro comfort zone e fare ruoli vicini alla loro indole, ma recitare per me è essere altro da se stessi. A volte infatti io vado in controtendenza scegliendo attori con caratteristiche diverse" ha detto il regista, aggiungendo che "la sceneggiatura è come un manuale di Ikea".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA