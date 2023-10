Aveva 10mila euro tra cocaina e denaro, arrestato

E' stato trovato in possesso di cocaina e denaro - per un valore totale di circa 10 mila euro - un ragazzo di 20 anni di origine albanese arrestato dai carabinieri, a Spoleto.

Il personale dell'aliquota operativa durante l'attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere ha proceduto al controllo del ragazzo, sul territorio italiano da pochi mesi, trovato in possesso di una dose di cocaina.

La perquisizione personale ha poi consentito il recupero di altre due dosi di cocaina. Successivamente è stata svolta una perquisizione domiciliare con il rinvenimento di ulteriori 14 dosi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 8.400 euro, denaro ben nascosto, ritenuto probabile provento dell'attività illecita, non essendo giustificato da nessuna attività lavorativa svolta dal giovane.





