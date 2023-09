Salvini, in Umbria squadra che vince non si cambia

"Squadra che vince non si cambia, ovviamente decidono gli umbri al voto, ma per quello che mi riguarda il centrodestra in Umbria ha una unica scelta ossia la governatrice si chiama e si chiamerà Donatella Tesei": lo ha detto il leader della Lega e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti oggi a Perugia dove si sta svolgendo il congresso regionale del suo partito.

"La discussione - ha detto Salvini parlando della conferma di Donatella Tesei come candidata alla presidenza della Regione alle prossime amministrative - per me non è sul tavolo. Con gli alleati c'è l'impegno che la dove si governa bene insieme si continui così. Si sta governando bene l'Umbria, lo dicono non solo i dati economici, sociali, i sondaggi, ma lo dicono le persone".

"Oggi è una bellissima giornata di rilancio, di ringraziamento - ha detto Salvini riferendosi al congresso regionale - per chi ha fatto tanto per l'Umbria e per la Lega in questi anni e di buon lavoro a chi arriva. In Umbria c'è un'ottima gestione del governo regionale, c'è la Lega con il centrodestra alla guida di tanti comuni, puntiamo a crescere e ad allargare. Stiamo crescendo in tutta Italia e per me l'Umbria è un modello di buon governo".

"L'Umbria è strategica - ha detto poi il ministro dei trasporti parlando delle infrastrutture - da ministro fatemi dire che tanti dossier umbri su strade, autostrade, ferrovia, alta velocità, aeroporto, che erano fermi da decenni come tante altre opere, in neanche un anno stanno accelerando, stiamo finanziando, stiamo correndo. Collegare questa splendida terra al resto d'Italia è per me motivo di lavoro quotidiano. Chi ha governato la Regione e la nazione negli anni passati non ha messo al centro l'Umbria e quindi se i numeri me lo permetteranno avvicinare l'Italia con l'alta velocità a questo territorio sarà per me motivo di orgoglio".



